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جنهافي كابور تنشر البوستر الرسمي لفيلمها الجديد Gunjan Saxena
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:10 ص
أحمد جمال أحمد
قامت الفنانة الشابة جنهافي كابور بنشر البوستر الرسمي لفيلمها الجديد Gunjan Saxena عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام.
ونقل موقع انديا توداي بوستر الفيلم، الذي تجسد به جنهافي دور قائدة طائرات مروحية وسيكون الفيلم من ضمن سلسلة أفلام سيتم طرحها للعرض رسميا عبر الانترنت.
وسبق أن تم طرح مجموعة جديدة مميزة من أفلام بوليوود للبث الرقمي عبر الانترنت، كان ابرزها فيلم Gulabo Sitabo وفيلم Shakuntala Devi.