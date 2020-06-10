Advertisements

جنهافي كابور تنشر البوستر الرسمي لفيلمها الجديد Gunjan Saxena

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:10 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


قامت الفنانة الشابة جنهافي كابور بنشر البوستر الرسمي لفيلمها الجديد Gunjan Saxena عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انتسجرام.

ونقل موقع انديا توداي بوستر الفيلم، الذي تجسد به جنهافي دور قائدة طائرات مروحية وسيكون الفيلم من ضمن سلسلة أفلام سيتم طرحها للعرض رسميا عبر الانترنت.

وسبق أن تم طرح مجموعة جديدة مميزة من أفلام بوليوود للبث الرقمي عبر الانترنت، كان ابرزها فيلم Gulabo Sitabo وفيلم Shakuntala Devi.

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

ريال مدريد يستقر على أهم صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 14 دقيقة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

02:56 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم