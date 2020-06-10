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كيفين بيكن يعود بعد غياب عبر فيلم You Should Have Left

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عاد النجم الكبير كيفين بيكن، للشاشة الفضية من جديد، بعد غياب دام لسنوات، عبر فيلم You Should Have Left، الذي يشارك في بطوله أماندا سيفريد.

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد الذي تدور أحداثه في اطار رعب وتشويق، غاب عن كيفين بيكن تقديمه منذ سنوات عدة، حين ظهر في بطولة فيلم الرعب "هولو مان".

وقالت الصحيفة أن الفيلم تدور أحداثه حول زوجين، يواجهان خطر تواجد شيطاني في منزل انتقلو له حديثا، يهاجمهم أثناء نومهم فقط.

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