كيفين بيكن يعود بعد غياب عبر فيلم You Should Have Left

ونقلت صحيفة ديلي ميل الاعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد الذي تدور أحداثه في اطار رعب وتشويق، غاب عن كيفين بيكن تقديمه منذ سنوات عدة، حين ظهر في بطولة فيلم الرعب "هولو مان".



وقالت الصحيفة أن الفيلم تدور أحداثه حول زوجين، يواجهان خطر تواجد شيطاني في منزل انتقلو له حديثا، يهاجمهم أثناء نومهم فقط.



عاد النجم الكبير كيفين بيكن، للشاشة الفضية من جديد، بعد غياب دام لسنوات، عبر فيلم You Should Have Left، الذي يشارك في بطوله أماندا سيفريد.