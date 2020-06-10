توم كروز يتحدى الحكومة البريطانية لاستكمال مهمة مستحيلة



وسبق أن اعلنت صحيفة ديلي ميل، فإن النجم توم كروز يستعد لإنشاء قرية كاملة بإحد المقاطعات البريطانية، تكن خالية تماما من أي فرصة للاصابة بفيروس كورونا، ومأمنة بشكل كامل ليتمكن من استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد "مهمة مستحيل 7" بداخلها.



وذلك وفقا للصحيفة البريطانية، التي أفادت بأن كروز، الذي يساهم في انتاج الفيلم، سيشيد القرية، على ارض مهجورة كانت عبارة عن قاعدة للقوات الجوية الملكية ببريطانية في مقاطعة Oxfordshire.



وذكرت الصحيفة البريطانية، أن توم كروز سيخصص لنجوم الفيلم، مطقورات خاصة للإقامة على أقصى درجة من الرفاهية من طراز VIP Winnebago.



وكان من المقرر تصوير مشاهد الفيلم في وقت مبكر من عام 2020 الجاري، غير أن تفشي كورونا تسبب في تعطيل التصوير، كما تسبب في تأجيل موعد طرحه بصالات العرض الذي كان مقررا له شهر يوليو 2021، وتبدل موعد طرح الفيلم ليوم 19 من شهر نوفمبر من عام 2021 القادم.



تحدى النجم الكبير توم كروز تعلميات الحكومة البريطانية بحظر الطيران بوصوله للمملكة المتحدة في طائرة خاصة، لاستكمال تصوير مشاهد فيلم مهمة مستحيلة.