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السوادن: 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:06 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في السودان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 185 إصابة جديدة بفيروس كورونا و17 وفاة، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة السودانية، إن العدد الكلي للإصابات ارتفع إلى 5173 حالة، وعدد الوفيات ارتفع إلى 298، مشيرة إلى تماثل 99 حالة للشفاء ليصبح إجمالي المتعافين من الفيروس 1522.

 

وأفادت الصحة السودانية بأن المرضى يتلقون الرعاية الطبية اللازمة، مشيرة إلى استمرار نظام متابعة المخالطين في البحث النشط عن الحالات الجديدة.

 

وشددت على ضرورة التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه، كما دعتهم إلى متابعة الموقع الرسمي وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,340 مليون إصابة، بينهم أكثر من 376 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,886 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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