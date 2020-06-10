تأجيل حفل توزيع جوائز MTV للسينما والتليفزيون لأجل غير مسمى



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن المهرجان ينضم لعشرات الفعاليات الرسمية التي تأجل اقامتها بسبب الجائحة.



ولم يحدد منظمي حفل الجوائز موعد عودته من جديد، غير أنه يأملون أن يتحقق ذلك قبل نهايية عام 2020 الجاري، وعدم اللجوء لإقامته في عام 2021 المقبل.



قررت اللجنة المنظمة لحفل جوائز السينما والتليفزيون التابعة لقنوات MTV تأجيل الحفل لأجل غير مسمى لعدم استقرار الأمور حتى الآن بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.