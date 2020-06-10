Advertisements

بيل بولمان يكشف عن سر للمرة الأولى حول فيلم "يوم الاستقلال"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:06 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

في حوار جديد له نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف النجم بول بولمان عن سر يظهر للمرة الأولى عن فيلم يوم الاستقلال الشهير للنجم ويل سميث.

واعترف بولمان أن الفيلم كان سيصبح اسمه "يوم الهلاك"، غير أن خطبته الشهيرة ضمن احداث الفيلم، دفعت صناعه ليتم تغييره ليوم الاستقلال.

وشارك بولمان في بطولة الفيلم الذي طرح في فترة التسعينيات مع النجم ويل سميث ودارت احداثه حول غزو فضائي للعالم تصدت له الولايات المتحدة.

أخبار تهمك

ريال مدريد يستقر على أهم صفقات الميركاتو الصيفي

منذ ساعة و 16 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 6 ساعات

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 7 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 22 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:33 م

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

03:24 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

02:56 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم