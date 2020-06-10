بيل بولمان يكشف عن سر للمرة الأولى حول فيلم "يوم الاستقلال"



واعترف بولمان أن الفيلم كان سيصبح اسمه "يوم الهلاك"، غير أن خطبته الشهيرة ضمن احداث الفيلم، دفعت صناعه ليتم تغييره ليوم الاستقلال.



وشارك بولمان في بطولة الفيلم الذي طرح في فترة التسعينيات مع النجم ويل سميث ودارت احداثه حول غزو فضائي للعالم تصدت له الولايات المتحدة.



في حوار جديد له نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية، كشف النجم بول بولمان عن سر يظهر للمرة الأولى عن فيلم يوم الاستقلال الشهير للنجم ويل سميث.