اعرف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 10/6/2020

ننشر لكم في السطور التالية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوم الاربعاء الموافق 10 من يونيو لعام 2020.





وأكدت الأرصاد الجوية في بيانها؛ أن البلاد يسودها شبورة خفيفة في الصباح على الوجه البحري والقاهرة ويكون الطقس حارا والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





وبالنسبة للسواحل الشمالية الغربية والشرقية؛ أوضحت الأرصاد الجوية أن يسودها طقس معتدل ولطيف والرياح تكون معتدلة.





بينما حالة الطقس في شمال الصعيد وجنوبه؛ فسيكون الطقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وتتوقع الأرصاد الجوية أن يسود الطقس برودة في الليل ويكون لطيف على شمال وجنوب الصعيد.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية؛ وحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر..





العظمى الصغرى

القاهرة 36 21

الإسكندرية 31 22

وادي النطرون 35 20

طنطا 36 20

شبين الكوم 36 20

دمنهور 33 20

بلطيم 30 21

مطروح 25 20

السلوم 30 21

سيوة 38 23

بورسعيد 29 22

دمياط 27 21

الزقازيق 36 21

المنصورة 34 21

الإسماعيلية 36 21

السويس 36 21

العريش 31 20

رفح 29 19

رأس سدر 32 21

نخل 32 21

نويبع 35 24

طابا 32 19

كاترين 32 17

الطور 30 22

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 38 26

مرسى علم 35 24

الفيوم 38 21

بني سويف 38 21

المنيا 38 22

أسيوط 39 22

سوهاج 40 24

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 42 29

ادفو 42 29

أبوسمبل 41 27

الوادي الجديد 41 25

شلاتين 37 24

أبو رماد 33 24

حلايب 33 27

رأس حدربة 37 25



