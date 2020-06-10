نتالي بورتمان تدعم حملة قطع تمويل الشرطة الأمريكية بسبب حادثة "جورج فلويد"



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن نتالي قامت بنشر صورة تدعم المبادرة عبر صفحتها الرسمية على موقع انستجرام، كنوع من العقاب للجهاز الشرطي.



واعترفت نتالي أنها طوال حياتها كانت تشعر بالامان لكونها سيدة بيضاء البشرة، على عكس اصدقائها من اصحاب البشرة السمراء التي علمت منهم تعرضهم للعديد من مواقف الظلم والاضطهاد بسبب بشرتهم.



أعلنت النجمة نتالي بورتمان عن دعمها الكامل لمبادرة قطع تمويل الشرطة الأمريكية، بعد حادث مقتل المواطن الامريكي جورج فلويد.