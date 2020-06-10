دانيال رادكليف يهاجم مؤلفة هاري بوتر لهذا السبب



وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن الكاتبة البريطانية جي كي رولينج، هاجمت في تصريحاتها المتحولات جنسيا باعتبارها لهم ليسو سيدات من الأصل.



وكان موقف راتكليف حاسما بمهاجمته لجي كي رولينج، ويعتبر هذا هو الصدام الأول الذي يشهده راتكليف مع مؤلفة افلام هاري بوتر طوال علاقته بها.



تعرضت مؤلفة هاري بوتر لهجوم شرس من عدد من مشاهير هوليوود البريطانيين، وابطال سلسلتها الشهيرة، بعد تصريحاتها عن المتحولون جنسيا.