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نصائح وجهها نجوم هوليوود لأبنائهم عن مقتل "جورج فلويد"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 09:00 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد


شهدت الولايات المتحدة في الأسابيع القليلة الماضية، انتفاضة من الشعب الامريكي تعبيرا عن غضبه لمقتل "جورج فلويد" على يد شرطي أمريكي.

وحسبما ذكر موقع "يو إس ويكلي"، فإن العديد من نجوم ونجمات هوليوود مازال تفاعلهم مع الأزمة مستمر، كونها تعبر عن ما يتعرض له أبناء البشرة السمراء من الأمريكيين من اضطهاد، وهو ما جعل التظاهرات تأخذ منحنى مناهضة العنصرية ووقفها تمام بالأراضي الأمريكية.

وقال الموقع المختص بأخبار المشاهير، أن عدد من نجوم هوليوود البارزين، حرصوا على الإفادة بأنهم وجهوا لأبنائهم نصائح عن ما شهدته الولايات المتحدة، حرصا منهم على أن ينشأوا بأنفس سوية، تعارض كافة مظاهر العنصرية وترفضها.

وكان من ضمن هؤلاء النجوم الذين وثق موقع "يو إس ويكلي" ما وجهوه من نصح لأبنائهم، النجمة الكبيرة جينفر لوبيز، التي قامت بنشر صورة لها برفقة ابنائها، "إيمي" و"ماكس".

وكتبت جينفر مع الصورة أنها تحدثت مع أبنائها عن أنه إذا لم يتم تحقيق العدالة لشخص واحد مضطهد، فإن العدالة لن يتم تحقيقه لأحد، وهو ما يجب أن نتخذ بحقه موقفا حاسما.

وذكر الموقع النصيحة التي وجهتها الكاتبة "هيلاريا بالدوين" زوجة النجم الكبير أليك بالدوين" لأبنائها، حيث قالت أنها كانت تجري العديد من النقاشات، مع ابنائها حتى وإن لم يتطرقوا هم للسؤال عن الأزمة، كان يجب أن نتحدث معهم ونعلمهم ما هو صحيح وما هو خاطئ حتى يتمكنوا من التمييز حين يواجهون العالم الخارجي وحدهم.

وضم موقع "يو إس ويكلي" ما وجهته نجمة تليفزيون الواقع كورتني كارداشيان من نصائح لأبنائها عن مقتل "جورج فلويد".

وقال الموقع أن كورتني قالت أنها حرصت على منح ابنائها الأريحية لفتح الموضوع معها ومناقشته، وتوجيه الأسألة لها عن ما حدث ما جورج، وعن مصير من تسببوا في موته.

وأضافت في منشور لها عبر حسابها الرسمي على انستقرام، أنها في مثل هذه الظروف، تتعلم بدورها من أبنائها الذين في بعض الأوقات يوجهون لها اسألة قد لا تجد لها إجابة ولكنها دائما ستشجعهم على التساؤل.

والنجمة ريس ويذرسبون، التي نشرت صورة لها برفقة ابنها "تينسي" البالغ من العمر 7 سنوات، كتبت معها أنه ابنها الصغير سألها لماذا جميع البالغين مستائين مما حدث لجورج فلويد.

وقالت ريس أنها شرحت لابنها ما يمكن شرحه عن الأمر، وأوضحت له ما يجب القيام به حين يصبح شابا وهو أبيض البشرة، وضرورة وقوفه بجانب المتضهدين دائما إذا سنحت له الفرصة، وحثته على رفض أشكال العنصرية دائما.

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