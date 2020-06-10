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تايلاند تدرس إعادة فتح المزيد من الشركات تزامنا مع احتواء كورونا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:51 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال مسؤول، اليوم الأربعاء، إن تايلاند ستدرس خطة لإعادة فتح المزيد من الشركات والمؤسسات اعتبارًا من 15 يونيو، بعد أن أبلغت الدولة عن عدم وجود أي انتقال محلي لفيروس كورونا خلال الأيام الـ 16 الماضية.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة COVID-19 التابع للحكومة ان المركز سوف يدرس خطة المرحلة التالية من إعادة فتح المزيد من الشركات ذات "المخاطر العالية" يوم الجمعةن موضحا ان مسودة الخطة تشمل حاليا المدارس، ومبيعات الكحول في المطاعم، والحفلات الموسيقية مع ترتيبات الجلوس، والمتنزهات والملاعب، والمنشآت الرياضية الخارجية.

واضاف إن الأعمال والأنشطة يمكن أن تستأنف في وقت مبكر في 15 يونيو، أو في وقت ما قبل نهاية الشهرن مشيرا الي ان الخطة لا تتضمن حتى الآن أماكن الحياة الليلية أو صالات "التدليك ".

منذ أوائل شهر مايو، رفعت تايلاند القيود المفروضة على الأعمال والأنشطة بشكل تدريجي مثل مراكز التسوق والحدائق العامة والمطاعم وصالات الألعاب الرياضية ودور السينما.

وقد أبلغت تايلاند عن أربع حالات اصابة جديدة بالفيروس التاجي ولم تبلغ عن وفيات جديدة يوم الاربعاء ليصل اجمالي العدد الى 3125 حالة اصابة مؤكدة منها 58 حالة وفاة.

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