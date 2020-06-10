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السفارة الأمريكية في الصين تستعد لإستئناف عملها في ووهان قريبًا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:40 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أوضحت السفارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستستأنف قريبًا عملياتها في قنصليتها في مدينة ووهان الصينية، حيث بدأ تفشي فيروس كورونا أواخر العام الماضي.

وقال فرانك ويتيكر، وزير مستشار الشؤون العامة في السفارة، في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز، دون تحديد موعد محدد، إن سفير الولايات المتحدة لدى الصين تيري برانستاد "يعتزم استئناف العمليات في ووهان في المستقبل القريب".

وكانت قد سحبت وزارة الخارجية الأمريكية موظفي القنصلية وعائلاتهم في أواخر يناير بعد أن وضعت الحكومة الصينية المدينة تحت الإغلاق للحد من انتشار الفيروس.

ووهان، وهي مدينة صينية وسطية يبلغ عدد سكانها حوالي 11 مليون نسمة، مسؤولة عن غالبية حالات الاصابة بالفيروس بالصين والوفيات، على الرغم من أن الوباء قد خمد هناك منذ ذلك الحين وفي أجزاء أخرى من البلاد.

منذ ظهور الوباء في سوق ووهان لبيع الحيوانات البرية، انتشر الفيروس التاجي على مستوى العالم، وأصاب أكثر من 7 ملايين شخص وقتل أكثر من 410،000 اخرين.

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كورونا الصين و واشنطن السفارة الأمريكية في الصين

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