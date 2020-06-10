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شرطة هونج كونج تعتقل 53 ناشطًا مؤيدًا للديمقراطية

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:33 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
ألقت شرطة هونج كونج القبض على 53 شخصا خلال احتجاجات مساء الثلاثاء شهدت خروج مئات من النشطاء إلى الشوارع، وأغلقت في بعض الأحيان الطرق في قلب المركز المالي العالمي، قبل أن تطلق الشرطة رذاذ الفلفل لتفريق الحشود.

كما جاءت الاحتجاجات، التي دعت للاحتفال بالذكري السنوية للتجمعات المؤيدة للديمقراطية في المستعمرة البريطانية السابقة، وسط توترات متصاعدة بسبب مشروع قانون الأمن القومي المقترح المدعوم من الحكومة المركزية في بكين.

قالت الشرطة، اليوم الاربعاء، انه تم القبض على 36 من الذكور و17 من الإناث بتهمة ارتكاب جرائم بما في ذلك التجمع غير القانوني والمشاركة في التجمع غير المصرح به. تحدى المتظاهرون حظرا على تجمعات أكثر من ثمانية أشخاص قدمتها حكومة هونج كونج لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر إجراء المزيد من الاحتجاجات في الأيام القادمة، حيث يخشى أنصار الديمقراطية المؤيدون للديمقراطية من أن تشريع الأمن القومي المقترح سيعيق الحريات في المدينة بشكل كبير.

وفي حين انه لم يتم الكشف عن تفاصيل قانون الأمن أو كيفية تطبيقه حتى الآن، قالت السلطات في بكين وهونج كونج إنه لا يوجد سبب للقلق وستستهدف التشريعات أقلية من "مثيري الشغب".

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