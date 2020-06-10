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أحمد زاهر يتلقى هذه الهدية من متابعيه بفلسطين

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 08:19 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

شارك الفنان أحمد زاهر فيديو من جمهوره في فلسطين، حيث قامو بحفر اسم "أحمد زاهر" على الرمال، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "زاهر" مفتخرا بهذا الفيديو قائلا "شكرا جدا لتعبكم يا فنانين فلسطين ،تسلم ايديكم عجبتي جدا ،وسعيد جدا لوجود اسمي علي شواطيء فلسطين ، شكرا مرة أخري .

وتباينت التعليقات ومن أبرزها : إنت تستاهل كل خير ، إنت إنسان طيب ، فلسطين بتحبك يا فتحي "

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد مشاركته في السباق الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس"، الذي حقق من خلاله نجاحا جماهيريا بجانبه عدد من الفنانين منهم أحمد زاهر وروجينا وإدوارد ونجلاء بدر.


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