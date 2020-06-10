Advertisements

"المرور" تقدم نصائح مهمة للمواطنين لتجنب الحوادث

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
نصحت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، قائدي السيارات، بعدم تجاوز السرعة المقررة قانونا، وعدم تخطي السيارات الأخرى على الطريق، وعدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

وأكدت الإدارة العامة، أنه من أجل تفادي وقوع أي حوادث، خلال التقلبات الجوية، يجب اتباع إرشادات المرور والتي تتمثل أيضا في عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور، عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

كما طالبت أيضا قائدي السيارات بعدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية، استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

وشددت على أنه في حالة وجود أي أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

كما شهدت الشوارع والميادين الرئيسية بالقاهرة والجيزة، اليوم، حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات بكل الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية، حيث ظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان.

كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، بدءًا من المعادي، وصولًا إلى مناطق وسط القاهرة، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.
وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحي والهرم والبحر الأعظم، وسط انتشار الخدمات بكل الطرق.

وظهرت سيولة مرورية متحركة بشارع شبرا في الاتجاه القادم من المؤسسة والمظلات مرورا بالخلفاوي وروض الفرج ومسرة، حتى أول شبرا، بينما في الاتجاه الأخر حالة من الانتظام المروري.

وظهرت سيولة مرورية على الطريق القادم من المؤسسة إلى شارع أحمد حلمي، وانتظمت الحركة المرورية من أبو وافية وإيديال ومحطة فكتوريا.

فيما شهدت المنطقة من ميدان القللي إلى وسط البلد والعتبة، كثافة مرورية متحركة، وفي الاتجاه المعاكس تظهر حالة من الانتظام المروري للقادم من وسط المدينة إلى المؤسسة، وطريق الإسكندرية الزراعي، وأيضا للقادم من رمسيس مرورا بالإسعاف وميدان التحرير.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نصائح المرور نشرة المرور بوابة الفجر انتظام المرور الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا

منذ ساعة

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بشوارع القاهرة والجيزة

نشرة مرور الفجر.. سهولة مرورية بمحافظتي القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

نشرة مرور "الفجر".. سيولة بميادين القاهرة والجيزة

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

02:56 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم