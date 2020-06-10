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تشيلسي يصدم كانتي بسبب الصفقات الجديدة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:38 ص
كانتي
كانتي
أحمد عصام



استقر مسئولو فريق تشيلسي الإنجليزي على رحيل اللاعب الفرنسي نجولو كانتي لاعب خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة. 

وتأتي رغبة البلوز في رحيل كانتي بعد العودة إلى فرانك لامبارد مدرب الفريق والذي أيدى موافقته على بيع اللاعب الفرنسي. 

ويرغب فريق تشيلسي في التعاقد مع كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ليفركوزن، وأيضا يقترب من ضم تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني. 

وأصبح الفريق اللندني في موقف صعب بسبب الصفقات الجديدة، وكان قد ضم المغربي حكيم زياش من فريق اياكس هذا الصيف، وأعلنوا عن إبرام تلك الصفقة في منتصف الموسم. 

وكان قد انتقل نجولو كانتي إلى. ابي تشيلسي في صيف موسم 2016 قادما من نادي ليستر سيتي بمبلغ 35,8 مليون يورو.

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