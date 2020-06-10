تطورات جديدة بشأن استئناف الدوري المصري









شهدت الساعات الماضية تطورات جديدة بشأن استئناف بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وذلك بعد توقف النشاط الرياضي في بداية شهر مارس بسبب انتشار فيروس كورونا.





وأكد أشرف صبحي وزير الرياضة إن اللجنة الطبية العليا تدرس حاليا إمكانية عودة النشاط الرياضي في مصر والدوري العام.





وأشار وزير الرياضة إلى أن إلغاء الدوري المصري هذا الموسم يرجع إلى اتحاد الكرة في المقام الأول، حيث أنه يعد المسئول الأول عن البطولات المحلية برئاسة عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة للجنة الخماسية للاتحاد.



