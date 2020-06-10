بعد تقديم استقالته.. أهم إنجازات أحمد شوقي في مهرجان القاهرة السينيمائي





قدم الناقد أحمد شوقي، استقالته من منصب إدارة مهرجان القاهرة السينيمائي وذلك بعد مدة قليلة من توليه لهذا المنصب ولكنه ترك بعض اللمسات التي تعد بمثابة علامات مميزة وإضافة للمهرجان قبل تركه.

- أعلن عن عرض عشرة أفلام بالسينما العربية بدلاً من ثمانية.









ويرصد 'الفجر الفني' بعض المهام التي حققها أحمد شوقي أثناء توليه إدارة المهرجان السينيمائي.1- عرض 170 فيلما من أفلام السينما المصرية، ولم تتحقق هذه النسبة من العرض مسبقاً.2- تم تنظيم ثلاث ورش تدريبية لمحترفي السينما والتلفزيون وذلك بالتعاون مع شركات كبيرة ومتخصصة في هذا المجال.3- بث 35 عرضً من العروض العالمية والدولية للأفلام.4- تم الاستعانة بأحد المستشاريين الدوليين دول مقابل مادي.5- عرض 84 فيلما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكمله.6- قام بالاحتفال بما حققته السينما السودانية بحضور كوكبة كبيرة من المخرجين.7- حرص على توقيع ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول عام 2020 مباشرة.8- تم تخصيص نقود معينة عن كل فيلم يتم عرضه.9- قام بتوفير مشروبات وآكلات لجميع ضيوف المهرجان السينيمائي.10