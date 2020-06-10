Advertisements

بعد تقديم استقالته.. أهم إنجازات أحمد شوقي في مهرجان القاهرة السينيمائي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:54 ص
أحمد شوقي
أحمد شوقي
روان هيثم

قدم الناقد أحمد شوقي، استقالته من منصب إدارة مهرجان القاهرة السينيمائي وذلك بعد مدة قليلة من توليه لهذا المنصب ولكنه ترك بعض اللمسات التي تعد بمثابة علامات مميزة وإضافة للمهرجان قبل تركه.

ويرصد 'الفجر الفني' بعض المهام التي حققها أحمد شوقي أثناء توليه إدارة المهرجان السينيمائي.

1- عرض 170 فيلما من أفلام السينما المصرية، ولم تتحقق هذه النسبة من العرض مسبقاً.

2- تم تنظيم ثلاث ورش تدريبية لمحترفي السينما والتلفزيون وذلك بالتعاون مع شركات كبيرة ومتخصصة في هذا المجال.

3-  بث 35 عرضً من العروض العالمية والدولية للأفلام.

4- تم الاستعانة بأحد المستشاريين الدوليين دول مقابل مادي.

5- عرض 84 فيلما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط بأكمله.

6- قام بالاحتفال بما حققته السينما السودانية بحضور كوكبة كبيرة من المخرجين.

7- حرص على توقيع ميثاق للمساواة بين النساء والرجال في الفعاليات السينمائية بحلول عام 2020 مباشرة.

8- تم تخصيص نقود معينة عن كل فيلم يتم عرضه.

9- قام بتوفير مشروبات وآكلات لجميع ضيوف المهرجان السينيمائي.

10- أعلن عن عرض عشرة أفلام بالسينما العربية بدلاً من ثمانية.


أخبار تهمك

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل عرض الأهلي الجديد لضم موليكا

منذ أقل من ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 21 ساعة

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

منذ ساعة و نصف
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

02:56 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم