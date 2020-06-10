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في عيد ميلاده.. تعرف على الحياة الفنية لمحمود عبد المغني

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:38 ص
محمود عبد المغني
محمود عبد المغني
روان هيثم

يحتفل اليوم الفنان محمود عبد المغني، بعيد ميلاده وهو ممثل مسيرته الفنية بالمشاركة في مسلسل "ليالي الحلمية" وحقق نجاحاً كبيرًا وأجمع الجميع على حبه.

ويعرض 'الفجر الفني' أبرز المعلومات عن حياته.

1-ولد في الجيزة يوم 10 يونيو عام 1979م.

2-كان عاشقًا للمجال الفني منذ صغره، لذلك التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

3-كان معروفاً دائمًا بمواهبة المتعددة في المعهد العالي للفنون المسرحية.

4-قدم العديد من المسلسلات منها الحارة، الحساب يجمع، ظل الرئيس، أوراق مصرية، الحارة، الجماعة، أفراح إبليس، العميل 1001، طرف ثالث، بت القبايل، النهاية، ونسني، سلطانة المعز.

5-شارك في عدة أفلام منها مقلب حرامية، زي الهوا، ملاكي إسكندرية، النبطشي، رد فعل، الجزيرة، حملة فرعون، الكهف.

6-قدم العديد من الأعمال المسرحية منها أيام الانسان السبعة، الطوق والإسورة، خالتي صفية والدير.

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