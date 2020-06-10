مانشستر سيتي يصدم بايرن ميونيخ بشأن ساني









أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، رفض التفريط في نجمه إلى بايرن ميونخ، خلال الفترة المقبلة.





وارتبط إسم بايرن ميونخ، بالتعاقد مع ليروي ساني جناح مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وبحسب شبكة سكاي سبورتس، فأن مانشستر سيتي حدد مبلغ 60 مليون جنية إسترليني، لمن يريد الحصول على خدمات ليروي ساني خلال الفترة المقبلة.





وتابعت الشبكة، أن بايرن ميونخ لم يعرض سوى 36 مليون جنية إسترليني على مانشستر سيتي، ما جعل إدارة السيتيزن ترفض العرض.





وينتهي عقد ساني مع مانشستر سيتي، نهاية الموسم الجاري.



