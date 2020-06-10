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الأهلي يرفض رحيل لاعب الفريق

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:48 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


يسعي السويسري رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لحسم ملف الصفقات الجديدة للقلعة الحمراء والراحلين وأيضًا موقف المعارين خلال الفترة القادمة.

وكشفت تقارير صحفية أن فايلر يرفض رحيل حارس مرمي الفريق علي لطفي بنهاية الموسم الجاري لإحتياج الفريق لخدماته.

وكان علي لطفي قد تلقي عدد من العروض المحلية للإنتقال إليها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة ولكن يرفض المدير الفنى للمارد الأحمر رحيل حارس المرمي.

وكان شريف إكرامي حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي قرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي.

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