بعد تصريحات ديبالا.. هل يتحرك برشلونة لضمه؟









آثار اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل في تصريحات صحفية اليوم حول رأيه في نادي برشلونة الاسباني وزميله في المنتخب الأرجنتيني النجم ليو ميسي وهل من الممكن أن ينضم بصفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.





وقال ‏ديبالا في تصريحات صحفية:" نادي برشلونة نادي عظيم وعلى مستوى عالي جدا ومع ليو ميسي يكون اكبر بكثير سيكون من الجميل والمثير اللعب هناك معهم في اسبانية لكن انا مع نادي يوفنتوس هو ايضًا كيان كبير ومليء بالتاريخ في أوروبا و إيطاليا".





وتسالت تقارير صحفية اسبانية وايطالية اليوم هل من الممكن أن يفكر نادي برشلونة الاسباني في ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال هذا الصيف خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني في الخط الهجومي هذا الموسم بعد كثرة إصابات كل كن عثمان ديمبلي و لويس سواريز.



