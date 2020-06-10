Advertisements

بعد تصريحات ديبالا.. هل يتحرك برشلونة لضمه؟

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:44 ص
ديبالا
ديبالا
علي ماهر حلمي


آثار اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي الجدل في تصريحات صحفية اليوم حول رأيه في نادي برشلونة الاسباني وزميله في المنتخب الأرجنتيني النجم ليو ميسي وهل من الممكن أن ينضم بصفوف النادي الكتالوني خلال الفترة المقبلة.

وقال ‏ديبالا في تصريحات صحفية:" نادي برشلونة نادي عظيم وعلى مستوى عالي جدا ومع ليو ميسي يكون اكبر بكثير سيكون من الجميل والمثير اللعب هناك معهم في اسبانية لكن انا مع نادي يوفنتوس هو ايضًا كيان كبير ومليء بالتاريخ في أوروبا و إيطاليا".

وتسالت تقارير صحفية اسبانية وايطالية اليوم هل من الممكن أن يفكر نادي برشلونة الاسباني في ضم اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا من صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي خلال هذا الصيف خاصة وأن النادي الكتالوني يعاني في الخط الهجومي هذا الموسم بعد كثرة إصابات كل كن عثمان ديمبلي و لويس سواريز.

بالإضافة إلى تراجع مستوى اللاعب الدولي الفرنسي أنطوان جريزمان جناح نادي برشلونة الاسباني الذي انضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية لصفوف النادي الكتالوني قادما من صفوف نظيره نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

أخبار تهمك

بعد أقتراب الرحيل عن الأهلي.. صدمة جديدة لـ صالح جمعة

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 4 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

عاجل.. موعد انتهاء كورونا في مصر وإنتاج لقاح لمواجهة الفيروس القاتل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 17 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار

منذ ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 15 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

01:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم