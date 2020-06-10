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عمرو يوسف يعلق على إشادة نبيل الحلفاوي به

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 07:19 ص
عمرو يوسف
عمرو يوسف
روان هيثم

حرص الفنان عمرو يوسف، على الرد على إشادة الفنان القدير نبيل الحلفاوي، به من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل التغريدات "تويتر".

حيث غرد عمرو يوسف قائلاً: "شكرًا يا قبطان علي كلامك الحلو وعلى دعمك المستمر".

يذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي وجه رسالة لكل من عمرو يوسف وياسر جلال بعدما ظهرا في فيديو يعلنان خلالها عن حسم دور بطولة مسلسل "خالد بن الوليد" لياسر جلال.

وكتب نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي على تويتر قائلاً: "حتى لا يتحسر البعض على أخلاق وتقاليد الزمن الجميل.. ما زالت وستظل بإذن الله".

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