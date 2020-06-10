مايكل أوين يتحدث عن صلاح وسبب عدم انتقال تيمو فيرنر للريدز









تحدث أسطورة نادي ليفربول اللاعب الدولي الإنجليزي السابق مايكل أوين عن لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح وسبب عدم انتقال اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر مهاجم نادي لايبزيج الألماني لصفوف الريدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وقال أوين في تصريحات صحفية اليوم:"وجود الثلاثي الهجومي محمد صلاح وساديو ماني وروبرتو فيرمينو مع ليفربول يزيد من صعوبة مهمة تيمو فيرنر في التواجد بالتشكيل الأساسي داخل تشكيلة الريدز هذه هي المشكلة في نادي ليفربول وهي من تسببت في تفضيل فيرنر الانتقال إلى صفوف نادي تشيلسي".





وأضاف أسطورة ليفربول:" بالإضافة إلي الثلاثي الهجومي الناري يوجد هناك ديفوك أوريجي الذي قام ليفربول بتجديد عقده منذ فترة لسنوات مقبلة وهو ما يوضح سياسة النادي والجهاز الفني بالمستقبل لذالك فضلت الإدارة عدم المنافسة في صفقة اللاعب الدولي الألماني تيمو فيرنر".



