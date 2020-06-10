الأهلي يقترب من حسم صفقة «مهاجم أفريقيا الأول» بـ900 ألف دولار









تخطط إدارة الأهلي لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد بصفقات من العيار الثقيل.





الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا





تواصل جهاز الكرة بالنادى الأهلى، مجددا فى الأيام الماضية مع الكونغولى جاكسون موليكا، مهاجم فريق مازيمبى الكونغولى لبحث إمكانية ضم الاعب لصفوف الأحمر خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الثلاثاء عن إغراء إدارة الأهلي للاعب موليكا بالحصول على 900 ألف دولار سنوياً للحصول على خدماته، ومحاولة إقناعه بتأجيل التفكير فى خطوة اللعب فى أوروبا.



