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لاوتارو مارتينيز يضغط من أجل الذهاب لبرشلونة في الميركاتو الصيفي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:37 ص
لاوتارو مارتينيز
لاوتارو مارتينيز
علي خلاف


تخطط إدارة برشلونة الإسباني تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.

لاوتارو مارتينيز يريد الذهاب إلى برشلونة

تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة في مفاوضات برشلونة الإسباني مع لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان الإيطالي.

ووفقًا لبرنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن لاوتارو قدم طلبًا لإنتر ميلان، للموافقة على انتقاله إلى برشلونة بنهاية الموسم الحالي.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن لاوتارو اعترف لمدربه أنطونيو كونتي، أنه يريد الانتقال إلى برشلونة، مع استعداده للقتال رفقة إنتر حتى نهاية هذا الموسم.

الجدير بالذكر برشلونة وإنتر ميلان يتفاوضا منذ فترة حول صفقة لاوتارو، حيث يتمسك النيراتزوري بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب الأرجنتيني (111 مليون يورو).

ويسعى برشلونة لحسم الصفقة عن طريق تقديم أموال تقترب من 70 مليون يورو، بالإضافة إلى بطاقة لاعب أو 2 من صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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