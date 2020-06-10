بعد أقتراب الرحيل عن الأهلي.. صدمة جديدة لـ صالح جمعة









أصبح صالح جمعة لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قريب من الرحيل خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وخرج اللاعب من حسابات رينيه فايلر المدير الفنى للقلعة الحمراء خلال فترة توليه القيادة الفنية للفريق ولم يدخل اللاعب أي من قوائم المباريات.





وكشفت تقارير صحفية أن بيراميدز لن يسعي لضم صالح جمعة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.



