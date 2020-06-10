بعد تعافيه من "كورونا'.. كريم قاسم يوجه رسالة لإيمان العاصي بعد شفائها من المرض





حيث كتب عبر حسابه الشخصي على إنستجرام قائلاً: "أنا فخور بيكي، وشكرا على مشاركتك، وألف حمد الله على سلامتك".



وكانت الفنانة إيمان العاصي، أعلنت عن تفاصيل تعافيها من فيروس كورونا، وذلك في آخر يوم بشهر رمضان المبارك.



وقالت إيمان العاصي، خلال مقطع فيديو لها نشرته عبر حسابها الشخص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام" أنها عندما شعرت ب الأعراض قامت بتحليل والأول ظهر إيجابي، ثم قامت بعدها بإيام بتحليل أخر داخل وزارة الصحة وكانت النتيجة سلبية إلى أنها قررت التحاليل 3 مرت لكي تتأكد من تعافيها نهائيا.

أعرب الفنان كريم قاس،م عن فخره بالفنانة إيمان العاصي بعد إعلانها عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد التي تعافت منه الآن.