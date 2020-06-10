الأهلي يغري موليكا الإنضمام نهاية الموسم





يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لتدعيم خط هجوم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





ويرغب النادي الأهلي فى التعاقد مع مهاجم مازيمبي الكونغولي جاكسون موليكا خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يغري اللاعب براتب كبير وهو 900 الف دولار للموافقة على اللعب في صفوف المارد الأحمر بنهاية الموسم.



