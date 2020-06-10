تشيلسي يقترب من حسم الصفقة الذهبية





اقترب نادي تشيلسي الإنجليزي من التعاقد مع صفقة نارية خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي تشيلسي الإنجليزي اقترب بقوة من حسم صفقة الألماني كاي هافيرتز لاعب فريق بايرن ميونيخ الألماني لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار خلال الموسم الحالي.





وكشفت صحيفة "ميرور" البريطانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يرصد 75 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع "هافيرتز"، وأصبح الفريق الأقرب للحصول على خدمات اللاعب الألماني هذا الصيف.





ورغم اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع لاعب باير ليفركوزون منها ليفربول ومانشستر يونايتد، إلي نادي تشيلسي الإنجليزي بات قريبًا من حسم الصفقة لصالحه في الفترة القادمة.





ويسعي تشيلسي الإنجليزي لحسم صفقة كاي هافيرتز وتيمو فيرنر لاعب لايبزيج الألماني، لينضمان لـ حكيم زياش لاعب أياكس الهولندي والذي أعلن البلوز التعاقد معه في وقت سابق، وذلك في إطار خطة النادي لتدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم ا لجديد.





وشارك كاي هافيرتز في 38 مباراة مع باير ليفركوزون بإجمالي دقائق لعب فعلية 3256 دقيقة، ونجح في تسجيل 15 هدفًا، وصنع 8 أهداف لزملائه.



