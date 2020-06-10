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بيراميدز يستهدف صفقة جديدة في الأهلي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:16 ص
الأهلي
الأهلي
علاء خليف
انتشرت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن اهتمام نادي بيراميدز بالتعاقد مع لاعب أهلاوي جديد بعد حسم صفقة أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق الأهلاوي، واقترابه من ضم شريف إكرامي حارس مرمي الفريق.

وذكرت تقارير صحفية أن نادي بيراميدز يبحث التعاقد مع اللاعب صالح جمعة بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر بالموسم الجديد.

لكن أعلن مسئولو نادي بيراميدز اليوم الثلاثاء، خروج "جمعة" من الحسابات الفنية للفريق الكروي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بسبب ابتعاد اللاعب عن المشاركة مع الفريق الأهلاوي في الفترة الماضية.

ويبحث نادي بيراميدز ا لتعاقد مع صانع ألعاب جديد في الميركاتو الصيفي، لكنه استبعد صالح جمعة من خياراته لتدعيم هذا المركز، نظرًا لتاريخ اللاعب مع الأزمات والمشاكل بالقلعة الحمراء وعدم إلتزامه داخل وخارج الملعب بالإضافة لغيابه عن المشاركة منذ فترة طويلة.

ويسعي النادي الأهلي للتخلص من صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما منح فايلر الضوء الأخضر لإدارة النادي لرحيل اللاعب عن صفوف الفريق، بعدما خرج بشكل نهائي من حساباته بالموسم الجديد.

ويرفض "فايلر" استمرار صالح جمعة مع الأهلي لأنه لا يناسب طرق اللعب الحديثة والتي يطبقها مع النادي الأهلي، بالإضافة لسوء سلوك اللاعب وعدم إلتزامه وإثارته للمشاكل بشكل مستمر.

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