مانشستر سيتي يسعى لتخفيف العقوبة الأوربية

يسعى مسؤولو نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لحل أزمته الأخيرة والتي منعته من المشاركة في دوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين، بعد قرار الحظر من الاتحاد الأوروبي.





وعاقب الاتحاد الأوروبي، مانشستر سيتي بالحرمان من المشاركة في دوري الأبطال لمدة عامين، بالإضافة إلى غرامة قدرها 25 مليون إسترليني، بسبب مخالفة قانون اللعب المالي النظيف.





وأكدت صحيفة "ميرور البريطانية"، أن المحكمة الرياضية ستعلن القرار النهائي بشأن استئناف مانشستر سيتي على الحظر في شهر يوليو المقبل.





وأضافت: "قرار المحكمة سيكون مفترق طرق لمانشستر سيتي، لأنه قد يتسبب في رحيل عدد من النجوم عن النادي، في حال تأكيد العقوبة".



