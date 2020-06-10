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تعليق ناري من يسري نصر الله على استقالة أحمد شوقي من منصبه بمهرجان القاهرة السينمائي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:45 ص
يسري نصر الله
يسري نصر الله
روان هيثم

علق المخرج يسري نصر الله، على استقالة الناقد أحمد شوقي من توليه منصب مدير لمهرجان القاهرة السينيمائي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك". 

وكتب يسري نصر الله قائلاً: "ماشي. هايلين.. خلصتوا من ناقد كويس لغته في بوستاته على الفيسبوك بذيئة؟.. آراءه الكارهة للعنصرية وللصوابية السياسية إللي بتقتل الضحك مضايقاكوا عشان بذيئة؟".

وتابع: "اللي بيكره الإخوان وأي حد بيدافع عنهم بردو بلغته البذيئة، اللي هي شبه لغتكم على فكرة".

يذكر أن الناقد أحمد شوقي قام بتقديم استقالته بعد مدة قصيرة من إعلانه تولي منصب المدير الفني الجديد لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال42 والتي من المفترض أن تقام من 19- 28 نوفمبر.

وقامت اللجنة الاستشارية العليا للمهرجان بعقد إجتماع والذي من خلاله قبلت اللجنة الاستقالة المقدمة.


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