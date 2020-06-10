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مدين لـ"الفجر الفني": لم أتوقع النجاح الكبير لـ"غريب الحب".. ومينا عطا يستحق أن يكون نجما كبيرا

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:28 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

أكد الملحن مدين، شعادته الشديدة بأغنيته الجديدة مع شباب ستار أكاديمي مينا عطيا وهايدي موسى وشيرين يحيى، التي يقدمون الدعم فيها لكل المتضررين من فيروس كورونا.

وقال مدين في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "في هذه الأغنية نقدم الدعم لكل المتضررين من فيروس كورونا سواء المصابين أو الدكاترة أو المستشفيات أو الجيش والشرطة ودعم لكل فئات الشعب ونقول للناس جئنا من أجل الغناء لكم وأتمنى أن تمنح هذه الأغنية طاقة إيجابية للناس".

وأضاف: "الأغنية تتحدث عن ضرورة عدم الخوف وضرورة أن نستكمل حياتنا وأهم رسالة في الأغنية أنتا جئنا من أجل الغناء للناس واسم الأغنية يدعو للأمل في الغد والحياة دائما ما تشهد أياما صعبة وأياما جيدة ولا توجد أيام دائمة بشكل ثابت".

ووجّه رسالة لمينا عطا قائلا: "يستحق أن يكون نجمًا كبيرًا ويستاهل مكانة كبيرة ومرموقة وهو يستحق أن يكون سوبر ستار".

وتحدث مدين عن نجاح أغنية "غريبة الحب" حيث قال " لم أكن أتوقع أن تحقق هذه الأغنية كل هذا النجاح الكبير، تلقيت التهنئة مع بداية رمضان وهناك معارف بدأوا في متابعة المسلسل بسبب نجاح الأغنية".

وتابع " بعد أول أسبوع في رمضان الكل بدأ يتعامل مع الأغنية على انها أغنية سينجل وناجحة".

وبعث مدين رسالة إلى رامي صبري قائلا " رامي مطرب كبير وهو سبب رئيسي من أسباب نجاح الأغنية بالإضافة إلى كلمات تامر حسين التي لعبت دورا كبيرا في تحقيق الأغنية كل هذا النجاح الكبير وأتمنى لهما النجاح الكبير".

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