حسني شتا لـ"الفجر الفني ": شهادة نادية الجندي في حقي أعتز بها.. واستمتعت بالعمل مع خالد الصاوي







وكشف الفنان حسني شتا عن السبب وراء قبوله العمل في المسلسل حيث قال: "أكتر الحاجات اللي شدتني أن مع أحمد صالح رابع تجربة وان المسلسل أحداثه بتدور في حقبة زمنية مختلفة حاجة شيقة أنه يمثل في ومن مختلف وخاصة أجواء المسلسل تشد اي مسلسل".



وعن كواليس التعاون مع خالد الصاوي وفريق العمل قال: "أنا ببقي مبسوط لما بشتغل مع أي حد موهوب بيكتسب خبرات وفي طاقة مختلفة كنت مبسوط جدا برأي استاذ خالد الصاوي في الكواليس".



كما تحدث عن كواليس التصوير حيث قال: "كانت درجة الحرارة عالية جدًا وبركب الدقن الموضوع صعب جدًا وفي حلقة الفرح والرقص طول الوقت بيني وبين المخرج هزار".



وعن العمل مع خالد الصاوي كشف: "خالد الصاوي استمتعت جدًا اني بشتغل معاه في القاهرة كابول وليالينا في اخر يوم تصوير جاب ماسكات عليه صورته ووزعها علينا واتصورنا بيها".



وأعرب عن سعادته الشديدة بإشادة الفنانة نادية الجندي عبر تويتر، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "سكر زيادة".



وتحدث عن دوره في مسلسل "القاهرة - كابول"، حيث قال " مش هقدر احرق الدور بس تجربة مع حسام علي بعد شديد الخطورة كنت سعيد اني جزء من المسلسل وبيني وبين حسام علي وان المخرج يكون مؤمن بموهبته استاذ حسام علي في بينا ثقة وشغله مريح".



وكشف شتا عن وجود مشروع لعمل 3 لأجزاء لمسلسل "لياليبنا 80"، حيث سيكون هناك جزء "ليالينا 90" و"ليالينا 2000".

تحدث الفنان حسني شتا، عن مشاركته في مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك.