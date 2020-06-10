Advertisements

حسني شتا لـ"الفجر الفني ": شهادة نادية الجندي في حقي أعتز بها.. واستمتعت بالعمل مع خالد الصاوي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 06:14 ص
بوابة الفجر
يارا أحمد

تحدث الفنان حسني شتا، عن مشاركته في مسلسل "ليالينا 80" والذي عُرض خلال شهر رمضان المبارك.

وكشف الفنان حسني شتا عن السبب وراء قبوله العمل في المسلسل حيث قال: "أكتر الحاجات اللي شدتني أن مع أحمد صالح رابع تجربة وان المسلسل أحداثه بتدور في حقبة زمنية مختلفة حاجة شيقة أنه يمثل في ومن مختلف وخاصة أجواء المسلسل تشد اي مسلسل".

وعن كواليس التعاون مع خالد الصاوي وفريق العمل قال: "أنا ببقي مبسوط لما بشتغل مع أي حد موهوب بيكتسب خبرات وفي طاقة مختلفة كنت مبسوط جدا برأي استاذ خالد الصاوي في الكواليس".

كما تحدث عن كواليس التصوير حيث قال: "كانت درجة الحرارة عالية جدًا وبركب الدقن الموضوع صعب جدًا وفي حلقة الفرح والرقص طول الوقت بيني وبين المخرج هزار".

وعن العمل مع خالد الصاوي كشف: "خالد الصاوي استمتعت جدًا اني بشتغل معاه في القاهرة كابول وليالينا في اخر يوم تصوير جاب ماسكات عليه صورته ووزعها علينا واتصورنا بيها".

وأعرب عن سعادته الشديدة بإشادة الفنانة نادية الجندي عبر تويتر، وذلك بعد مشاركته في مسلسل "سكر زيادة".

وتحدث عن دوره في مسلسل "القاهرة - كابول"، حيث قال " مش هقدر احرق الدور بس تجربة مع حسام علي بعد شديد الخطورة كنت سعيد اني جزء من المسلسل وبيني وبين حسام علي وان المخرج يكون مؤمن بموهبته استاذ حسام علي في بينا ثقة وشغله مريح".

وكشف شتا عن وجود مشروع لعمل 3 لأجزاء لمسلسل "لياليبنا 80"، حيث سيكون هناك جزء "ليالينا 90" و"ليالينا 2000".

أخبار تهمك

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 14 ساعة

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المخرجة شيرين غيث بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 6 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 18 ساعة

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

مفاجاة صادمة.. أحمد الغندور يعلن توقف برنامجه الشهير "الدحيح" لهذا السبب!

منذ 42 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

منذ حوالي 3 ساعات

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:24 ص

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

01:46 ص

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

01:00 ص

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم