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أنباء عن خوض مي عمر البطولة المطلقة بمسلسل "لؤلؤ" لأول مرة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:59 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تخوض الفنانة الشابة مي عمر، لأول مرة البطولة المطلقة من خلال تقديم مسلسل يحمل اسم "لؤلؤ" ، فهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبدالسلام، وجارى اختيار الأبطال الذين يشاركونها في بطولة العمل.

وتجسد مي بالمسلسل شخصية مطربة بشكل جديد ومختلف عن المُعتاد، وتبدأ مي في التصوير الفترة المقبلة، ويقوم محمد عبدالسلام مخرج العمل حاليا بترشيح باقي الأبطال المشاركين في العمل، ومعاينة أماكن التصوير المقرر له مطلع أغسطس المقبل.

يشار إلى أن مي عمر، شاركت مؤخرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "الفتوة " بتقديم شخصية تدعي "ليل" ، وحققت من خلاله نجاحا ساحقا ، وتدور أحداثة في زمن غير معاصر يعود إلى 100 عام.

 ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال ومي عمر ونجلاء بدر ورياض الخولي وأحمد خليل وهنادي مهنى وأحمد صلاح حسني , تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي .

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