مفاجاة صادمة.. أحمد الغندور يعلن توقف برنامجه الشهير "الدحيح" لهذا السبب!









توقف برنامج "الدحيح" الذي يقدمه أحمد الغندور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب مشاكل إنتاجية.ونشر أحمد تغريدة عبر موقع التدوينات الشهير "تويتر" وكتب: "شكرًا جدًا جدًا على التجربة الجميلة والفريدة دي.. وشكرًا للفريق العظيم اللي ورا البرنامج، وشكراً ليك عزيزي وعزيزتي قلب أحمر أتمنى نكون بسطناكوا، شكراً وإلى اللقاء في مغامرة جديدة قريبة إن شاء الله".يذكر أن أحمد الغندور، كان قد اشتهر من خلال حلقات برنامج "الدحيح" التي قدمها عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" .