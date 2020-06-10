محمود فارس لـ"الفجر الفني": هذا ما جذبني للمشاركة في "الفتوة".. وياسر جلال إضافة لأي فنان





"الفجر الفني"





وأضاف أجسد شخصية تدعي القط وهي شخصية من الحرافيش الموجودين في الحارة التي تدور بها الأحداث في الجمالية عام 1900.



وعن ردود أفعال الجمهور قال: "الحمد لله كانت ردود الأفعال على مسلسل "الفتوة" مشجعه وجميله واشكر الله على حب الناس".



وعن الأسباب التي دفعته للمشاركة بالمسلسل قال هناك العديد من الأسباب التي حمستني للمشاركة في المسلسل منها وجود الفنان ياسر جلال التي هو إضافة كبيرة لأي فنان، والسيناريو الجيد وبسبب الفكرة التي يدور حولها المسلسل، كما أنني أفضل التعاون مع الفنان ياسر جلال مرة أخري وخاصة بعد النجاح الذي حققناه بمسلسل ظل الرئيس.



ومن ناحية كواليس العمل أوضح أن كواليس العمل ممتعة وسعيدة لأن فكرة العيش في أجواء فترة التسعينات عظيمة جدًا ؛ لأن مصر كانت جميلة في تلك الفترة بالرغم من التحديات والمشاكل في تلك الحقبة.





وأشار إلى أن الكواليس اختلفت بسبب أجواء فيروس كورونا فالجميع يشعر بالقلق ولكننا كنا نتبع الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع العدوي من تعقيم وارتداء الكمامات حرصا علي صحة فريق العمل .



وأضاف الكواليس أيضاً مع الفنان ياسر جلال ممتعة للغاية فهو يتعامل بتلقائية معه خاصة بوجود علاقة تجمع بينهم منذ تصوير مسلسل ظل الرئيس.



كما تحدث عن تجربتة بفيلم شاومينج وأوضح أنها تجربة ممتعة وثرية جداً، بالإضافة إلى أن الفيلم تجربة شبابية سواء المخرج أو الكاتب والمنتجين، فهي تجربة جديدة وحقيقي استمتعت وهذا أول عمل يجمعني بالفنان بيؤمي فؤاد وكنت سعيد جداً بذلك .



وعن مشاركتة بفيلم "شاومينج" قال ما جذبني للمشاركة بالفيلم أنه عند قرأتي للسيناريو أعجبت بالفكرة لأنها جديدة ومختلفة ويروي الفيلم حواديت شباب وأنا أفضل هذه النوعية من الأفلام، فهو فيلم لايت كوميدي وأتمني أن ينال إعجاب الجمهور .



وأشار أن الكواليس كانت جميلة لأن العمل في حد ذاته مع بيؤمي فؤاد متعة، فالكواليس طوال الوقت كان فيها ضحك وسعادة ونجاح لأن الفريق وأبطال العمل شباب وهذا ما يعطي روح جميلة داخل اللوكشن .



وأوضح أن اعتماد الفيلم علي الوجوه الأكبر عمرًا في تجسيد أدوار طلبة بالثانوية العامة لأنه ممكن السن الطبيعي للأولاد ربما لا يكون لديهم الوعي الكافي للعب أدوار بهذا الشكل الإحترافي، فكان من الأفضل الاعتماد علي وجوه أكبر عمرًا .



وعن ترشيحه للفيلم قال رشحني للفيلم المخرج شادي أبو شامي وهذه تعد أول تجربة له في الإخراج، وفضلت أكون معه في تجربته الأولي.



ومن ناحية الصعوبات التي واجهته خلال مشواره الفني قال أنه لا توجد صعوبات علي وجه التحديد، ولكن الصعوبات التي تواجه أي فنان بحياته فالفن طريق واحد كلنا بنمشيه وبيكون لدينا تحديات كبيرة في فكرة البداية، فأنا استمريت في المسرح لمدة تزيد عن عشر سنوات فمسالة البداية كانت صعبة جداً، وليس من السهل حب الجمهور وقبولهم للفنان وبالتأكيد الموضوع صعب والصعوبة كانت بمرحلة البداية .



وعن شروط قبوله للسيناريو قال :فكرة اختياري للسيناريو إن يكون الورق جيد ومخرج جيد حتي لو هشارك بمشهد واحد وبذلك نضمن نجاح الفيلم بسبب توافر العناصر الجيدة من ورق وإخراج وإنتاج وأبطال ، فأنا في الغالب بيرشحني المخرج وهذا يسعدني لأنه يكون علي دراية بأني مناسب للدور.



ومن ناحية أخري تحدث عن رأية في السينما في الوقت الحالي قائلا : أنها في حالة انتعاش كبير، حيث يوجد إنتاج ضخم يضخ كم هائل من المال في الأفلام الكبيرة ولم يحدث في تاريخ السينما من قبل، وأنا فخور إني من هذا الجيل حيث أن الأفلام في الوقت الحالي في حالة انتعاش سينمائي، حتي إن وجدت بعض المشاكل إنتاج لكن يوجد صحوة سينمائية، ومتفائل أننا نقوم بعمل أفلام تحقق نجاحاً كبيراً والوصول بالسينما للعالمية واتمني عمل فيلم مصري يفوز بجائزة الأوسكار واعتقد الوقت متاح لأن السينما في حالة انتعاش كبري، بالإضافة أن هناك مجموعة من الأفلام حققت إيرادات عالية تتخطي المائة مليون جنية مثل فيلم الفيل الأزرق وفيلم أولاد رزق .



وأوضح أن الدور القريب لقلبه في السينما حسن أبو الدهب الطيب بطل فيلم "بين بحرين" فهو أقرب عمل لقلبي ولتاريخي الفني فهو يعد البطولة الأولي وهذا يعد شئ مميز بالنسبة لي.



وأشار إلى أن الشخصية التي يتمني تقديمها هي عمل شخصية درامية عن قصة حياة الدكتور مجدي يعقوب وأحمد زويل والشخصيات البسيطة المهمشة مثل شخصية المواطن العادي ، وأفضل أن أجسد بعض الشخصيات التاريخية منها شخصية مثل أحمس، طارق بن زياد الذي فتح الأندلس وسينتياجو في رواية ساحر الصحراء وشخصية شهيد أو جندي بالجيش



وبسؤاله عن مدي اهتمامه بالمهرجانات الشعبية ورأيه في منع مطربي المهرجانات قال أنا لست من جمهور المهرجانات الشعبية ولا أفضل هذا اللون الشعبي بالرغم من وجود جمهور كبير لهذا اللون من الغناء، ولكن لا أؤيد فكرة منع مطربي المهرجانات لأن أي شخص يعتقد أن لديه موهبة وفن بيقدمة والجمهور يحكم.



وتحدث عن أعماله المقبلة التي يستعد لها خلال الفترة المقبلة قائلا: "استعد لفيلم جديد "الكاميرا" وهو في مرحلة التجهيز الآن وسأقوم بتصويره بعد الانتهاء من تصوير مسلسل الفتوة ، كما انتظر حالياً عرض فيلم سينمائي يحمل اسم "ورقة الجمعية" من إخراج أحمد البابلي وبطولة نخبة من الفنانين منهم لوسي وسهر الصايغ".



وفي نهاية حديثنا أفصح عن الفنانين الذي يتمني العمل معهم قائلا: "اتمني العمل مع مجموعة من الفنانين منهم أحمد حلمي، أحمد السقا وأحمد عز، مني شلبي، ومني ذكي وتكرار التجربة مرة أخري مع الفنانة نيللي كريم، واتمني أيضاً العمل مع المخرج شريف عرفة.

ممثل موهوب استطاع أن يثبت فنه للجميع بأدواره المميزة فهو قادر علي أن يخرج أفضل ما عنده، بدأ مشواره الفني بمشاركته بأول عمل سينمائي مع الزعيم عادل إمام بفيلم "عمارة يعقوبيان" ، ثم بعد ذلك انطلق في مجال التمثيل .وأجريحوارًا مع الفنان محمود فارس وتحدث فيه عن تجربته بمسلسل الفتوة وكواليس العمل، وردود أفعال الجمهور، أعماله المقبلة والكثير من الأشياء.في البداية تحدث الفنان محمود فارس عن تجربتة بمسلسل "الفتوة" الذي خاض به السباق الرمضاني هذا العام قائلا: "تجربة مهمة في تاريخ الدراما المصرية والعربية كلها، لأنها أول مرة يتقدم فيها بهذا الشكل عصر الفتوة والحرافيش.