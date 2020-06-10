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لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 05:18 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا من فوتوسشن لنجم المهرجانات حسن شاكوش تجمعه هو وخطيبته، في إحدى المدن السياحية، حيث بدى في مكان ملئ بالخضرة ويشع جمالاً.

حيث احتفل حسن شاكوش، منذ أيام قليلة بخطبته على فتاة خارج الوسط الفني، بفندق هيلتون بيراميدز جولف، واقتصر الحفل على عدد محدود من الأفراد، لالتزام "شاكوش" بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأعقبت تلك الخطبة زفة للعروسين في شوارع بولاق الدكرور، وظهر حسن شاكوش وعروسه في سيارتهما البيضاء يحييان المارة وخلفهما مجموعة من السيارات والموتوسيكلات.

وعلى الصعيد الآخر طرح حسن شاكوش مؤخرا أغنية "شيكولاتة سايحة جوة كيك" مع النجم عمر كمال، ويستعد شاكوش والفنان أحمد سعد، لطرح أغنية جديدة بعنوان "بيتعملى 100 حساب"، على طريقة الفيديو كليب، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)
لأول مرة.. شاهد الألبوم الكامل لفوتوسيشن خطبة حسن شاكوش على "بنت الجيران" (صور)

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