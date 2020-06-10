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نجم يوفنتوس يلمح بإمكانية انتقاله لبرشلونة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:29 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
محمد الصو
ألمح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي، لإمكانية انتقاله وترحيبه باللعب لصفوف برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وأبدى الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس، ترحيبه باللعب للفريق الكتالوني مستقبلًا، بالرغم من إعلانه في وقت سابق تفضيله الاستمرار مع ناديه.

وأكد ديبالا في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو الإسبانية": "التجديد مع يوفنتوس؟ في الوقت الحالي لا يوجد أي شيء، عقدي مستمر لسنة ونصف، وأتفهم ما حدث بسبب فيروس كورونا وأن هذا ليس سهلًا على النادي، لكن هناك لاعبين آخرين جددوا، لذا دعونا ننتظر ما سيحدث".

وأضاف: "سعيد لوجودي هنا في يوفنتوس، وأحب هذه الأجواء المليئة بالكثير من المودة، لدي احترام كبير للنادي، وعلاقات جيدة مع الرئيس، ومتأكد أننا سنتحدث عن العقد عاجلاً أم آجلاً أو ربما لا، لا أعرف".

وتابع: "في الحقيقة إن برشلونة نادٍ استثنائي وفي ظل وجود ميسي فإنه أكبر، سيكون من الجيد اللعب له، ويوفنتوس أيضًا نادٍ رائع وكبير ومليء بالتاريخ ويلعب له أبطال رائعون".

واختتم: "لدينا الكثير من اللاعبين الجيدين حيث يمكننا تشكيل فريقين، وفي ظل وجود زملاء مثل بوفون وكريستيانو رونالدو فإن النادي يصبح أقوى".

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