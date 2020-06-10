بعد إنهاء مسيرته مع الريال.. ما هي وجهة راموس المقبلة

كشفت تقارير صحفية عن الوجهة المحتملة لقائد ريال مدريد سيرجيو راموس، بعد إنهاء مسيرته مع الفريق الملكي.





وذكرت صحيفة صحيفة "أس" الإسبانية أن الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، يريد إنهاء مسيرته بالملاعب في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخطط لخوض تجربة هناك ستكون الأخيرة في مشواره الكروي.





وأشارت الصحيفة الإسبانية أن سيرجيو راموس يسعي لتمديد تعاقده لمدة عام واحد مع ريال مدريد، لينتهي في 2022، وذلك لرغبته في التواجد مع المنتخب الإسباني في بطولة كأس العالم القادمة والمقرر إقامتها في قطر.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن راموس يخطط للاحتراف في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نهاية مسيرته مع ريال مدريد، حيث يسعي للإنضمام لصفوف فريق إنتر ميامي الأمريكي، المملول لزميله السابق في الريال دافيد بيكهام حيث تربطهما علاقة قوية.





وأوضحت أن "راموس" بدأ التجهيز بشكل فعلي للإنتقال في المستقبل للدوري الأمريكي، وسيكون نادي إنتر ميامي محطته النهائية في ملاعب الساحرة المستديرة بعد رحيله عن الريال.





وحقق سيرجيو راموس العديد من البطولات والألقاب والأرقام القياسية خلال مشواره مع نادي ريال مدريد الإسباني والتي جعلته واحد من أفضل المدافعين في تاريخ كرة القدم.



