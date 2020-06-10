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عاجل.. قفزة في وفيات كورونا بالولايات المتحدة بعد انخفاض قياسي

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر من 800 وفاة بكورونا في يوم واحد بعد أن كانت سجلت انخفاضا قياسيا في اجمالي حصيلة اليوم السابق، وفقا لما أفادت "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

وكانت الولايات المتحدة قد سجلت في اليومين السابقين 491 حالة و450 حالة وفاة على التوالي، في أقل حصيلة وفيات يومية منذ شهرين.

وبلغ عدد المصابين بكورونا في أمريكا أكثر من 2 مليون شخص، بينهم 114 ألف حالة وفاة، و541 ألف حالة شفاء.
وبدأ فيروس كورونا في الانتشار بمدينة ووهان في الصين، وانتقل إلى غالبية دول العالم، وأصاب نحو سبعة ملايين شخص، وقتل نحو 404 آلاف حول العالم.

وفي مصر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، خروج 411 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 9786 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 11071 حالة، من ضمنهم الـ 9786 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1385 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 35 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 36829 حالة من ضمنهم 9786 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1306 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".

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