إنتر ميلان يصدم برشلونة بشأن لاوتارو مارتينيز









كشف بيبي ماروتا، المدير التنفيذي لإنتر ميلان، أنه سيحاول التحدث مع لاوتارو مارتينيز، من أجل إقناعه بالبقاء مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وارتبط إسم لاوتارو مارتينيز، بالرحيل عن إنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة، في ظل إهتمام برشلونة بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني.





وتحدث ماروتا، في تصريحات لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، قائلا:" كان يجب علينا التوصل إلى حل مع مارو إيكاردي، بشأن الوصول إلى حل يرضي الجميع، وبالفعل كانت النهاية ممتعة".





وتابع:" لا أتوقع حدوث صفقات ضخمة عقب أزمة كورونا كما حدث مع نيمار، لأن إنفاق 500 مليون يورو على قيمة انتقال لاعب وراتبه، بات خياليًا الآن".





وواصل:" لاوتارو يمتلك شرط جزائي بقيمة 111 مليون يورو ينتهي في 7 يوليو المقبل، وهذه هي الطريقة الوحيدة لمغادرته".



