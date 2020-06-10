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ريهام سعيد تستعيد ذكريات الاحتفال بعيد ميلادها (فيديو)

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:54 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

تحرص الإعلامية والفنانة ريهام سعيد، بالتفاعل الدائم مع محبيها ومتابعيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية والفنية، حيث شاركت ريهام منذ قليل متابعيها بفيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ريهام بالفيديو تحتفل بعيد ميلادها، برفقة مجموعة من أصدقائها ، معقبة علي الفيديو قائلة : "ميرسي يا دودو علي الفيديو ، وحشتوني كلكم ".

وسرعان ما لاق الفيديو الكثير من الإعجابات وانهالت التعليقات ومنها تعليق أحد صديقاتها وكتبت : أيام حلوة عملنا مفاجأة لريهام في عيد ميلادها واستنناها لما خلصت تصوير البرنامج ، كل حبايبك بيحبوكي إن شاء الله ترجع الأسام دي يارب ، لترد عليها ريهام قائلة : "مش مهم الأيام المهم إنتم ربنا يخليكم يارب ".

وعلي صعيد أخر يشار إلي أن الفترة الماضية شهدت خلافات عديدة بين ريهام سعيد وريم البارودي، والتي أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، وذلك لإنهما كانت تجمعهم صداقة قوية.


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