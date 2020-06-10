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نجم الأهلي يقرر البقاء مع الفريق خلال الموسم المقبل

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:33 ص
الأهلي
الأهلي
عبد القادر عرابي


كشفت مصادر صحفية، عزم نجم الفريق الأول بالنادي الأهلي، البقاء داخل صفوف القلعة الحمراء، خلال الموسم المقبل.



وبحسب مصادر مطلعة داخل مجلس إدارة الأهلي، فإن حسين الشحات جناح الفريق، يريد البقاء ضمن صفوف الأهلي خلال الموسم المقبل.



وأوضحت المصادر، أن حسن الشحات لا يريد الرحيل عن القلعة الحمراء، حيث قام بإبلاغ المقربين منه، بأنه لا يمتلك أي عروض للرحيل عن الأهلي.



ودارت شائعات في الآونة الأخيرة حول رغبة بعض الأندية الخليجية في التعاقد مع الشحات بحلول الميركاتو الصيفي.


كما ذكرت بعض التقارير، وجود اهتمام من جانب نادي النصر السعودي بضم نجم العين الإماراتي السابق.


وأكد ذلك أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، حيث نفى تلقي إدارة الأهلي أي عروض خارجية بشأن اللاعب.



ويرى الشحات أنه لم يحقق طموحاته بعض رفقة القلعة الحمراء، حيث مازال أمامه مشواراً طويلاً مع الأهلي.



وانضم الشحات للأهلي قادماً من نادي العين الإماراتي في يناير عام 2019، في صفقة بلغت قيمتها 4.5 مليون يورو.


وقاد الشحات الأهلي لتحقيق لقبي الدوري والسوبر عن الموسم الماضي 2019/2020.

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