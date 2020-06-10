Advertisements

عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:24 ص
بوابة الفجر

طمأنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، جمهور النجمة الكبيرة على صحة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت ابنة النانة القديرة: "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًا وما زالت في الرعاية.. كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".

وأضافت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا".

يشار ان الفنانة القديرة رجاء الجداوي قد أصيبت منذ فترة قليلة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية .


أخبار تهمك

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

منذ حوالي 11 ساعة

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول رد من الشركة المسؤولة عن توفير لقاح أوكسفورد لمصر (فيديو)

منذ يوم

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الصحة: تسجيل 1385 إصابة بفيروس كورونا.. و35 وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. حقيقة وفاة المخرجة شيرين غيث بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

منذ ساعتين و 38 دقيقة

شعبة الأدوية توجه تحذيرا مهما للمواطنين بشأن تخزين العقاقير (فيديو)

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

ابنة رجاء الجداوي تكشف تطورات حالتها الصحية

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تعرف على بطل الجزء الثاني من مسلسل الاختيار !

منذ حوالي 4 ساعات

مطرب مصري يصدم جمهوره: "مستني كورونا تخلص وهدور على شغل غير الفن أكل منه عيش"

منذ ساعة و 15 دقيقة

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تخطي 35 ألف حالة.. 3 أسرار عن كورونا بمصر

منذ حوالي 16 ساعة

صدمة لبعض مصابي كورونا بشأن بلازما المتعافين

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة للسيسي

منذ يوم

مناشدة عاجلة من وزيرة الصحة للمواطنين بشأن نقص الأدوية (فيديو)

منذ يوم
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:46 ص

"كورونا ضحك عليا".. إعلامي مصاب يعلن تطورات حالته الصحية (فيديو)

خبر سار.. الإعلان عن موعد انتهاء فيروس كورونا (فيديو)

09:33 م

"طبيب" يفجر مفاجأة عن علاقة آلام الحلق بفيروس كورونا (فيديو)

01:00 ص

عاجل.. تطورات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

07:39 م

عاجل.. إصابة ابنة فريد شوقي بفيروس "كورونا"

05:02 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: رجائى عطية لا يستحق ثواب الفريضة بعد انتهاء موسم الحج

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كواليس خلافات الصحة والمال

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: تجارة العلم لا علاقة لها بالتربية.. ولا الغرض منها التعليم