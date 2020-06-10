عاجل.. أول تعليق لرجاء الجداوي من على سرير المرض داخل العناية المركزة

طمأنت أميرة مختار ابنة الفنانة رجاء الجداوي، جمهور النجمة الكبيرة على صحة والدتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وقالت ابنة النانة القديرة: "بالرغم من أن أمي لسه تعبانة جدًا وما زالت في الرعاية.. كل التقدير والشكر والعرفان بالجميل لكم جميعا على كل المجهود المبذول لأمي وكل المرضى".





وأضافت: "ربنا يبارك فيكم جميعا حقيقي.. أمي بتدعي لكم جميعا ويارب يتمم شفاها على خير ويشفي كل مريض ويرفع عنها وعنهم هذا المرض الشرس ويحميكم منه جميعا".





يشار ان الفنانة القديرة رجاء الجداوي قد أصيبت منذ فترة قليلة بفيروس كورونا المستجد الذي يجتاح العالم حاليا وتم نقلها إلي مستشفي العزل بالإسماعلية .



