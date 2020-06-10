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بفيديو طريف .. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات تصوير "سوبر ميرو"
الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:45 ص
فايقة محمد عادل
نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، فيديو طريف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
واستعادت إيمي من خلال الفيديو ذكريات تصوير مسلسل "سوبر ميرو" ، وكتبت "إيمي" على هذه الفيديو قائلة: "أيام تصوير سوبر ميرو بعد يوم طويل ،شغل تقريبا 15 ساعة ، وكان برد جدا ، والهبل طلع في أخر اليوم ، وأضافت : حبيت أشارك معاكم التفاهة بتاعتي مش أكتر .
وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "وحشتينا يا نجمة ،السوشيال ميديا بدونك ولا شيء ".
يذكر أن إيمي سمير غانم تزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.