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بفيديو طريف .. إيمي سمير غانم تستعيد ذكريات تصوير "سوبر ميرو"

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 03:45 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم،  فيديو طريف عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

واستعادت إيمي من خلال الفيديو ذكريات تصوير مسلسل "سوبر ميرو" ، وكتبت "إيمي" على هذه الفيديو قائلة: "أيام تصوير سوبر ميرو بعد يوم طويل ،شغل تقريبا 15 ساعة ، وكان برد جدا ، والهبل طلع في أخر اليوم ، وأضافت : حبيت أشارك معاكم التفاهة بتاعتي مش أكتر .

وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: "وحشتينا يا نجمة ،السوشيال ميديا بدونك ولا شيء ".

يذكر أن إيمي سمير غانم تزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.



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