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لهذا السبب.. أحمد فلوكس يبعث رسالة حب وشكر لطليقته

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 02:48 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

وجه الفنان أحمد فلوكس رسالة شكر لزوجته عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وكتب معلقا: "الحقيقة عمر ما جه الفرصة وهذا تقصير مني إني أشكر أم أبني بعد تعاملي مع ناس وتجربة صعبة مريت بيها عرقتني الفرق بين ولاد الناس بجد وقاع المجتمع والفرق بين الست المحترمة اللي ما بتسبش ابنها وبيتها وبين ناس تانية رامين عيالهم ومقضينها شمال ما بين واحدة بعد انفصالها لم تتزوج وفنت بفسها لأبنها ومحترمة وضعها وسنها وناس رامين عيالهم ومقضينها صحبية وحاجة بشعة وناسين عيالهم وعيال صغيرة ولا محترمين سنهم ولا عيالهم ولا حتي شكلهم". 

وتابع: "بشكرها علي محافظتها لأسمي وسمعتي وأنها عمرها ما غلطت فيا ولا في حد وطول عمرها سند وضهر غير ناس تانية لو ملقوش حد يلتو ويعجنوا في سمعتوا يتكلمو علي أمهم وعيالهم  ولا بيحترموا سنهم ولا أسمهم ولا حتي سمعته عيالهم بشكرها علي تربيتها لأبني وأنها فنت حياتها ونسيت نفسها ومبقاش عندها حياة غير لأبنها رغم إن عندها كل حاجة تخليها تعيش وتتبسط كأي ست محترمة قافلة حياتها لأبنها وبس وعلي رغم من انفصالنا ولكن دايما صاينة اسمي واسم ابني وبترفعه في السما، شكرا ليكي لأحترامك لنفسك وابني ولأسمي .. شكرا للي رباكي".

وفي سياق منفصل آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، مشاركته في فيلم "الممر"، الذي دارت أحداثه حول قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى نور، ويناقش المرحلة الزمنية بدءً من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف.

وشارك في بطولة فيلم "الممر" كل من أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، ومحمد جمعة، محمد الشرنوبي، كريم العمري، أحمد صلاح حسني، وآخرون، تأليف شريف عرفة، أمير طعيمة، إخراج شريف عرفة.

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