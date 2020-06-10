نجم إنبي أولى تدعيمات الأهلي في الميركاتو الصيفي

يستعد مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لفتح ملف التدعيمات التي يحتاجها الفريق الأول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





ووضع النادي الأهلي، أسامه جلال مدافع فريق إنبي ضمن اهتماماته الفنية، من أجل الحصول على توقيعه وخدماته بداية من الموسم الجديد.





وكان اللاعب، وقع على عقود مبدئية بالانتقال للأهلي مفضلاً العرض الأحمر على جميع العروض التى تلقاها سواء من داخل مصر أو خارجها.





وتعثرت مفاوضات النادي مؤخرًا مع أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش الإنجليزي، والذى طلب تأجيل خطوة عودته لمصر فى هذه الفترة.



