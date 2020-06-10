باريس سان جيرمان يوافق على رحيل نيمار.. ولكن

وافق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على رحيل نيمار نجم الفريق من أجل الاحتفاظ بزميله الشاب كيليان مبابي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت صحيفة "سبورت" عن أن ليوناردو المدير الرياضي للنادي الباريسي وافق على رحيل نيمار لأعلى سعر حتى يمكن الاستفادة من المقابل المادي في إقناع مبابي بالاستمرار.

ويحاول باريس سان جيرمان إغراء النجم البالغ من العمر 21 عاماً بالأموال الباهظة للاستمرار بمضاعفة راتبه.

ويوافق باريس على رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم الفريق الذي يرغب في العودة إلى صفوف نادي السابق برشلونة في الموسم المقبل من أجل توفير راتبه الضخم لإعطائه لمبابي مشروع مستقبل النادي الباريسي